La produzione industriale italiana è lievemente aumentata per la prima volta dopo 26 mesi

In base ai dati mensili più aggiornati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) la produzione industriale italiana è aumentata per la prima volta dopo 26 mesi, cioè da febbraio del 2023. I dati riguardano il livello di attività dell’industria nazionale nell’aprile del 2025, e registrano un aumento complessivo dello 0,3 per cento rispetto all’aprile del 2024. È un aumento molto lieve, quindi, ma la produzione industriale italiana non si è ancora ripresa dai tempi della pandemia. Dall’andamento dell’industria dipende ogni anno circa un quinto di tutto il Prodotto Interno Lordo italiano.

Il calo della produzione industriale negli ultimi 26 mesi era stato registrato soprattutto nei settori dell’abbigliamento e delle automobili. I dati pubblicati dall’ISTAT per l’aprile del 2025 dicono che la produzione industriale è aumentata soprattutto nell’industria del legno, della carta e della stampa, e nel settore energetico. Risulta invece ancora in calo la produzione industriale di preparati farmaceutici e dei mezzi di trasporto. Secondo l’ISTAT la produzione industriale italiana di aprile del 2025 è inoltre aumentata dell’1 per cento rispetto al mese precedente, e quella del trimestre febbraio-aprile 2025 dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente.

