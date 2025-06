A Roma una donna è morta durante un intervento di liposuzione in una clinica non autorizzata

A Roma una donna di 47 anni è morta a causa di un malore avuto mentre si sottoponeva a una liposuzione in uno studio privato di medicina estetica privo di autorizzazione per effettuare interventi di quel tipo. La donna si chiamava Ana Sergia Alcivar Chenche ed era originaria dell’Ecuador: è morta domenica pomeriggio al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, dove era stata portata dopo essersi sentita male. Secondo le informazioni disponibili al momento, il medico titolare dello studio è un cittadino peruviano che aveva precedenti penali per lesioni compiute durante interventi svolti nel 2006 e nel 2018. La clinica invece aveva ricevuto l’ultima autorizzazione per operare, valida per cinque anni, nel 2007.

La clinica in questione si trova in un appartamento del quartiere Primavalle, nella periferia nord-ovest della città: al momento la procura di Roma sta indagando il medico titolare dello studio, un’infermiera e un’anestesista. Secondo gli investigatori, quando Chenche si era sentita male i tre non avevano chiamato il 118, ma avevano tentato di rianimarla in maniera autonoma, per poi contattare un’autoambulanza privata solo in un momento successivo. Lo studio al momento è sotto sequestro. Sono in corso ulteriori accertamenti e l’autopsia sul corpo di Chenche.