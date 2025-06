L’Italia ha battuto 2-0 la Moldavia nelle qualificazioni per i Mondiali di calcio: era l’ultima partita con Luciano Spalletti come allenatore

La Nazionale italiana maschile di calcio ha vinto 2-0 contro la Moldavia nel girone di qualificazione per i Mondiali del 2026. Hanno segnato l’attaccante Giacomo Raspadori nel primo tempo (al 40esimo minuto) e il difensore esterno Andrea Cambiaso nel secondo (al 50esimo). Era la seconda partita giocata dall’Italia in queste qualificazioni, dopo quella giocata lo scorso venerdì contro la Norvegia e persa con un netto 3-0.

Quella sconfitta aveva avuto grosse conseguenze per la Nazionale, perché due giorni dopo è stato rimosso dal suo incarico l’allenatore Luciano Spalletti, che ha allenato un’ultima volta la squadra proprio in questa partita contro la Moldavia. Lo ha comunicato lui stesso nella conferenza stampa precedente alla partita, e ancora molti dettagli sono da chiarire. Non si sa ancora, tra le altre cose, chi lo sostituirà.

L’Italia ha già saltato le ultime due edizioni dei Mondiali (2018 e 2022) perché non è riuscita a qualificarsi, e la sconfitta nella prima partita del girone ha subito creato una certa preoccupazione, oltre ad aver concretamente complicato le cose: l’Italia è in un girone con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia; solo la prima si qualifica direttamente per i Mondiali, mentre la seconda accede ai playoff (entrambe le volte in cui non si è qualificata per i Mondiali l’italia era stata eliminata proprio ai playoff). Attualmente la Norvegia è prima a 12 punti, ma ha giocato 4 partite, mentre l’Italia ha 3 punti con 2 partite giocate. Israele ha 6 punti (in 3 partite) e l’Estonia 3 (in 3 partite), mentre la Moldavia 0.