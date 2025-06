Le notizie principali sulle prime pagine dei giornali di oggi sono la lite fra il presidente degli Stati Uniti Trump e Elon Musk, la manifestazione in programma oggi a Roma di solidarietà con la popolazione palestinese, l’attesa per il voto dei referendum di domani e lunedì, la guerra fra Russia e Ucraina, e l’incontro fra il presidente della Repubblica Mattarella e papa Leone XIV. I giornali sportivi titolano sulla sconfitta dell’Italia con la Norvegia in una partita per le qualificazioni ai prossimi Mondiali maschili di calcio e sulla qualificazione per la finale del Roland Garros di Sinner, che ha battuto Djokovic in semifinale.