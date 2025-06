È morto a 51 anni il comico Gianfranco Butinar, noto soprattutto per le sue imitazioni

Giovedì è morto a 51 anni il comico Gianfranco Butinar. Era noto soprattutto per le sue imitazioni di decine di personaggi famosi del mondo dello sport, della politica e della musica, fra i quali Franco Califano, che Butinar aveva anche interpretato nel film del 2014 Non escludo il ritorno, diretto da Stefano Calvagna. Secondo le informazioni diffuse finora Butinar sarebbe morto di infarto ieri sera mentre si trovava a casa. Oltre a molti spettacoli teatrali, l’ultimo dei quali domenica scorsa, aveva condotto ed era stato ospite regolare di molte trasmissioni radiofoniche e televisive, fra cui diverse sul calcio. Fra queste in particolare Rai dire gol, Mai deejay gol e Noi dire gol con il trio comico Gialappa’s Band, Chiambretti ore 10 e Tiki Taka – La repubblica del pallone.