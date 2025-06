Ci sono notizie diverse sui giornali di oggi: alcuni aprono sulla lite fra il presidente degli Stati Uniti Trump e Elon Musk, a pochi giorni dall’uscita di Musk dall’amministrazione statunitense, altri titolano sui referendum in programma domenica e lunedì e sulle parole della presidente del Consiglio Meloni che ha rivendicato il diritto di astenersi dal voto. Il Sole 24 Ore apre sulla riduzione dei tassi di interesse decisa dalla Banca Centrale Europea, il Giornale e il Resto del Carlino si occupano dell’apertura di Fratelli d’Italia alla possibilità di un terzo mandato per i presidenti delle regioni, il Manifesto titola sulla distruzione nella Striscia di Gaza, Avvenire sulle iniziative diplomatiche per una tregua fra Russia e Ucraina, e Libero sulla scarcerazione di Giovanni Brusca.