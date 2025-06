Celebripost

Tra sabato e domenica, in California, si è svolto il Netflix TUDUM, l’evento annuale che la piattaforma di streaming organizza per annunciare le produzioni più importanti previste per l’anno successivo. C’erano diversi attori e attrici che valeva la pena fotografare, tra cui Jenna Ortega, Matt Damon e Daniel Craig. Si sono visti anche Harrison Ford e Gene Simmons dei Kiss a un gala di beneficenza a Los Angeles, Cara Delevingne al Pride di West Hollywood e Hugh Jackman in giro per New York in sella a una bici a noleggio. A Londra c’erano Orlando Bloom e Bryce Dallas Howard alla prima del film di cui sono protagonisti, Deep Cover, mentre a Parigi continuano a vedersi tante persone famose al Roland Garros, come l’attore James Marsden e l’attrice Sarita Choudhury, che spruzza uno spray sul collo della collega Kristin Davis.