A Roma 5 bambini sono stati intossicati dal cloro in una piscina: uno è stato ricoverato in terapia intensiva

Lunedì 2 giugno 5 bambini (quattro fratelli e una femmina) sono stati portati in ospedale a Roma con sintomi da intossicazione da cloro, dopo aver fatto il bagno nella piscina di un impianto sportivo privato nel quartiere della Borghesiana, nella periferia est della città. I bambini hanno avuto problemi respiratori, vomito e arrossamenti della pelle. Uno di loro, di 9 anni, è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni, ed è stato messo in coma farmacologico: non è in pericolo di vita ma rischia danni neurologici.

L’impianto sportivo è stato sequestrato e la procura di Roma ha aperto un’inchiesta per lesioni colpose, per ora contro ignoti. Non è chiaro cosa sia successo: il titolare del centro ha detto che potrebbe essersi trattato di un calo di pressione nell’impianto, che avrebbe accumulato molto cloro scaricandolo poi tutto insieme vicino a dove si trovavano i bambini.