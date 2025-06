L’incontro di ieri a Roma fra la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron è in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, che sottolineano la conferma dell’appoggio all’Ucraina e il sostegno al piano di difesa comune europea. Qualche giornale titola sulla strage a Rafah, nella Striscia di Gaza, durante la distribuzione di aiuti alimentari alla popolazione, altri si occupano del voto per i referendum in programma domenica e lunedì prossimi, mentre i giornali sportivi aprono sulla decisione di Simone Inzaghi di lasciare l’incarico di allenatore dell’Inter dopo quattro anni per passare alla squadra araba dell’Al-Hilal.