TikTok ha bloccato l’hashtag #SkinnyTok, legato a contenuti che promuovono l’anoressia

TikTok ha tolto la possibilità di cercare contenuti con l’hashtag #SkinnyTok, che promuovono la magrezza estrema e l’anoressia (skinny significa “magro/a” in inglese). L’hashtag era stato criticato dal governo francese, secondo cui rischia di essere dannoso per la salute fisica e mentale, soprattutto di ragazze e giovani donne, che sono anche quelle che producono la maggior parte dei video associati all’hashtag. I contenuti non saranno rimossi, ma la loro ricerca reindirizzerà verso una pagina che offre sostegno per la salute mentale.

Il governo francese aveva segnalato la questione all’Unione Europea, che gestisce la maggior parte delle norme relative al mondo digitale negli stati membri, e all’Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale (Arcom) francese, ma la decisione di TikTok è stata autonoma e non deriva da un’imposizione legale.

* * *

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha un disturbo del comportamento alimentare, puoi chiamare il numero verde nazionale 800.180.969, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21.