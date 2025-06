Lorenzo Musetti è in semifinale al Roland Garros per la prima volta in carriera

Il tennista italiano Lorenzo Musetti è in semifinale al Roland Garros (uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis) per la prima volta in carriera. Ai quarti di finale ha battuto in quattro set lo statunitense Francis Tiafoe, il numero 16 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. Nonostante qualche difficoltà nel secondo set, Musetti è stato complessivamente in controllo della partita e ha ampiamente meritato di vincere. Giocherà la semifinale contro il vincitore della partita tra lo statunitense Tommy Paul e lo spagnolo Carlos Alcaraz, in programma martedì alle 20:15.

Musetti ha 23 anni ed è da tempo considerato uno dei migliori tennisti della sua generazione, oltre a essere molto apprezzato per il suo gioco spettacolare. È particolarmente forte sulla terra rossa, la superficie su cui si gioca il Roland Garros, e nell’ultimo periodo ha migliorato diversi aspetti del suo gioco, su tutti il servizio e il dritto. Soprattutto però è diventato più concreto, più consapevole dei propri punti di forza e dei propri punti deboli, ed è diventato molto abile a sfruttare i primi e nascondere i secondi. È nel momento migliore della sua carriera ed è da poco entrato tra i primi 10 al mondo (al momento è settimo). Finora il suo risultato migliore in un Grande Slam era stata la semifinale raggiunta a Wimbledon nel 2024.

C’è anche un altro tennista italiano ancora in gara al Roland Garros ed è Jannik Sinner, il numero uno al mondo: giocherà i quarti di finale mercoledì pomeriggio contro il kazako Alexander Bublik.