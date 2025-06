Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: le parole sui referendum di domenica e lunedì prossimi della presidente del Consiglio Meloni, che ha detto che andrà al seggio ma non ritirerà le schede per votare, promuovendo così l’astensione, e il nuovo incontro a Istanbul per i negoziati fra Russia e Ucraina che non ha portato a risultati concreti. Libero titola invece sul tentato suicidio del professore che sui social aveva augurato la morte alla figlia di Meloni.