A Pescara è stata aperta un’indagine sulla morte di un uomo che era stato colpito con un taser dalla polizia

La procura di Pescara ha aperto un’indagine sulla morte di un uomo di 30 anni contro cui la polizia aveva usato un taser, una pistola a impulsi elettrici. L’uomo era stato arrestato martedì mattina, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, in seguito a una lite in strada. Si è sentito male dopo essere stato portato in questura, lì è stato soccorso dagli operatori dei servizi di emergenza e poi portato in ospedale. Per ora non è ancora stata accertata una correlazione tra l’uso del taser e la morte dell’uomo.