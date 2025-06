A Venezia un grosso albero è caduto su un gruppo di persone in piazzale Roma, vicino alla stazione dei treni, in una zona della città molto frequentata. Nell’incidente sono state ferite nove persone, di cui almeno tre in modo grave. Secondo le testimonianze delle persone sul posto l’albero è caduto all’improvviso, spezzandosi alla base del tronco. Al momento non si sa cosa possa averne causato il crollo.