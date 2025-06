In Colorado c’è stato un attentato contro una manifestazione in solidarietà degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza: ci sono 8 feriti

Domenica a Boulder, a nordovest di Denver, in Colorado, un uomo ha attaccato con bombe molotov e con quello che la polizia ha definito un «lanciafiamme improvvisato» un gruppo di persone riunite per una manifestazione in solidarietà degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. Otto persone sono state ferite e sono state portate in ospedale per ustioni; una è in condizioni gravi. Il responsabile è un uomo egiziano di 45 anni, arrestato poco dopo. Il capo dell’FBI dell’area di Denver ha definito l’attacco «un attentato terroristico mirato».

L’attacco è avvenuto attorno alle 13:30 di domenica (le 21:30 in Italia) in un quartiere pedonale pieno di negozi, non lontano dal campus dell’università del Colorado. La manifestazione a cui stavano partecipando le persone ferite era stata organizzata da Run For Their Lives, un’organizzazione nata in seguito agli attacchi di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023 per auspicare la liberazione degli ostaggi.