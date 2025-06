All’aeroporto di Mumbai è stato arrestato un uomo che aveva 47 serpenti velenosi e 5 tartarughe nel bagaglio

Sabato un uomo di nazionalità indiana è stato arrestato all’aeroporto Chhatrapati Shivaji Maharaj di Mumbai, in India: stava cercando di introdurre illegalmente nel paese 47 serpenti velenosi e cinque tartarughe. Era arrivato all’aeroporto su un volo partito da Bangkok, in Thailandia, ed era stato fermato ai controlli di frontiera. Gli agenti hanno trovato gli animali nel suo bagaglio e li hanno sequestrati come previsto dalle leggi indiane sulla tutela della fauna selvatica.

È raro che gli agenti di frontiera indiani fermino dei passeggeri per traffico di animali, anche se non del tutto anomalo. A gennaio per esempio un uomo canadese era stato arrestato all’aeroporto di Delhi perché aveva una testa di coccodrillo nel bagaglio. A febbraio un altro uomo era stato arrestato all’aeroporto di Mumbai perché aveva con sé cinque esemplari di siamango, un gibbone originario del sud est asiatico.