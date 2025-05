È morto l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini

È morto Ernesto Pellegrini, imprenditore molto noto soprattutto per essere stato presidente dell’Inter dal 1984 al 1995: aveva 84 anni. Comprò l’Inter da Ivanoe Fraizzoli, e durante la sua presidenza vinse tra le altre cose uno Scudetto e per due volte la Coppa UEFA. Il suo periodo da presidente è ricordato anche come quello dell’Inter “dei tedeschi”, perché in quegli anni comprò alcuni dei più forti giocatori della Germania dell’epoca: Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann e Andreas Brehme. Vendette la società nel 1995 a Massimo Moratti.

Pellegrini era stato inoltre il fondatore della Pellegrini Spa, azienda nata inizialmente per occuparsi della gestione delle mense lavorative, e poi diventata attiva anche nel settore dei buoni pasto, delle pulizie e del welfare aziendale.