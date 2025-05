La notizia principale su quasi tutti i giornali di oggi è il contenuto delle considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, presentate in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2024, nelle quali ha espresso le sue preoccupazioni per gli effetti dei dazi sull’economia mondiale e sollecitato azioni da parte dell’Unione Europea. Repubblica apre invece sul discorso del presidente degli Stati Uniti Trump nel quale ha annunciato la fine della collaborazione di Elon Musk con la sua amministrazione, il Manifesto e la Verità aprono sulla richiesta da parte della Corte di Cassazione di un parere alla Corte di giustizia europea sulla gestione delle persone migranti nei centri in Albania, e i giornali sportivi presentano la finale della Champions League maschile di calcio di stasera fra Inter e Paris Saint-Germain.