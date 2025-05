La vicenda giudiziaria relativa ai dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Trump è la notizia principale sulle prime pagine di oggi: dopo la decisione di un tribunale federale che mercoledì li aveva bloccati ieri un tribunale di appello li ha ripristinati in attesa della decisione nel merito. Avvenire e il Riformista aprono invece sulla proposta degli Stati Uniti per arrivare a una tregua nella Striscia di Gaza, accettata da Israele ma respinta per il momento da Hamas, il Fatto critica il piano di riarmo europeo, Libero si occupa del processo alla ong Mediterranea per il soccorso delle persone migranti, e la Verità torna su un suo antico cavallo di battaglia, i vaccini contro il coronavirus.