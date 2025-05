Nei Paesi Bassi sono state trovate tracce di cannabis dentro alcuni pacchi di caramelle Haribo

La polizia dei Paesi Bassi ha trovato tracce di cannabis in alcuni pacchi di caramelle del famoso marchio Haribo, che le erano stati portati perché varie persone che le avevano mangiate, fra cui dei bambini, si erano sentite male, con sintomi che includevano un senso di vertigini. Per ora sono stati registrati tre casi, tutti nell’est del paese: né la polizia né l’azienda sanno come possa essere avvenuta la contaminazione. I pacchi che potrebbero essere coinvolti sono stati richiamati, e quindi i negozi e i clienti che li hanno già comprati li possono rispedire all’azienda per avere un rimborso. Sono solamente confezioni da un chilo di caramelle frizzanti al gusto cola.

Le caramelle contaminate erano prodotti originali confezionati da Haribo. Nel 2023 sempre nei Paesi Bassi alcuni bambini erano stati male perché avevano mangiato delle caramelle contenenti THC, il principale componente psicoattivo della cannabis: in quel caso però si trattava di imitazioni prodotte appositamente per lo spaccio di droghe illegali. A differenza di quanto si pensa comunemente all’estero, principalmente per la fama della capitale Amsterdam, nei Paesi Bassi la produzione, il possesso e la vendita di cannabis e dei prodotti che la contengono sono illegali.

– Leggi anche: I Paesi Bassi hanno fatto un altro passo verso la cannabis legale