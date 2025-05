Un’inondazione ha sommerso una cittadina in Nigeria: almeno 88 persone sono morte

Almeno 88 persone sono morte in un’inondazione che giovedì ha praticamente sommerso Mokwa, una cittadina nello stato del Niger, nella parte centro occidentale della Nigeria (da non confondere con l’altro Niger, un paese indipendente a nord della Nigeria). Il numero dei morti è aumentato rapidamente ed è stato confermato da un funzionario locale, dopo i primi rapporti che parlavano di circa 20 morti. I soccorsi sono in corso, e molte persone sono ancora in pericolo. Mokwa è peraltro un centro commerciale importante per agricoltori e grossisti.

Le inondazioni sono particolarmente frequenti durante la stagione delle piogge, che coincide con questo periodo dell’anno. Quella di Mokwa è stata causata da diverse ore di pioggia intensa e ininterrotta: l’agenzia di stampa Associated Press scrive che secondo quanto detto da fonti locali sarebbe stato il crollo di una diga in una città vicina a peggiorare la situazione e a causare la grave inondazione. A settembre una circostanza simile si era verificata anche in un’altra cittadina nigeriana, Maiduguri.