Per molti giornali di oggi l’apertura è dedicata alla guerra fra Russia e Ucraina, con la proposta russa di un nuovo incontro negoziale fra le delegazioni dei due paesi per lunedì prossimo a Istanbul e le tensioni fra Russia e Germania per la fornitura di armi all’Ucraina. Altri si occupano della situazione nella Striscia di Gaza, dove continuano a mancare gli aiuti alla popolazione, il Giornale titola sul rinvio a giudizio degli imputati nell’indagine sul salvataggio dei migranti a bordo della nave Mare Jonio nel Mediterraneo, Libero e il Resto del Carlino aprono sulle osservazioni del Consiglio d’Europa sul razzismo nelle forze dell’ordine in Italia, e Domani titola sul femminicidio di una ragazza di 14 anni ad Afragola, vicino a Napoli.