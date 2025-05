Un 29enne è stato fermato per l’omicidio della sex worker trovata morta a Legnano

Mercoledì un operaio di 29 anni è stato fermato dalla polizia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Vasilica Potincu, la donna di origini rumene trovata morta in un appartamento a Legnano lo scorso 25 maggio. L’uomo, residente a Robecco sul Naviglio, risulta indagato in quanto la sua auto era stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza in un orario compatibile con l’omicidio. Potincu aveva 35 anni, viveva a Cinisello Balsamo con sua madre e, secondo le informazioni emerse dalle indagini, lavorava come sex worker.

Il suo corpo era stato trovato da un vicino di casa che aveva notato la porta socchiusa dell’appartamento. La donna era a terra a pancia in giù, nuda, circondata da molto sangue e con vari tagli in diversi punti del corpo e un coltello infilzato nella schiena. L’autopsia aveva poi stabilito che aveva ricevuto 9 coltellate, ed era morta tra le 19 di sabato e l’1 di domenica. Nell’appartamento erano state ritrovate alcune centinaia di euro in contanti, per cui era stato escluso il movente per rapina. Al momento l’ipotesi è che sia stato un omicidio premeditato.