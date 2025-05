Una seconda persona è stata arrestata per il sequestro di un uomo italiano a New York

Martedì una seconda persona è stata arrestata per il sequestro di Michael Valentino Teofrasto Carturan, un 28enne italiano che nelle scorse settimane era stato rapito e torturato per giorni a New York. Del sequestro era stato accusato un uomo di 37 anni, John Woeltz, che era stato arrestato sabato mattina: Woeltz avrebbe rapito Carturan nel tentativo di estorcergli la password del suo conto Bitcoin, la più popolare criptovaluta al mondo.

Martedì si è consegnato alla polizia un secondo uomo, che avrebbe aiutato Woeltz nel sequestro: si chiama William Duplessie, ha 33 anni ed è un trader svizzero di criptovalute. Inizialmente oltre a Woeltz era stata arrestata anche una donna, Beatrice Folchi, che è poi stata rilasciata in attesa di ulteriori accertamenti. Il suo ruolo nella vicenda non è stato chiarito.