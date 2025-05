Sulla maggior parte dei giornali di oggi la notizia in apertura sono i risultati delle elezioni amministrative in alcuni comuni italiani, con la vittoria dei candidati del centrosinistra a Genova e Ravenna e i ballottaggi a Taranto e Matera. Qualche giornale titola invece sulla discussione in parlamento sul decreto “sicurezza” e sugli scontri con la polizia durante la manifestazione a Roma contro il decreto, altri si occupano dei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza, e il Messaggero apre sull’annuncio del cancelliere tedesco Merz di aver rimosso i limiti alla gittata delle armi fornite dai paesi occidentali all’Ucraina.