In India è stata emessa un’allerta di rischio ambientale per il ribaltamento di una nave cargo nel mar Arabico

Lunedì lo stato indiano del Kerala ha emanato un’allerta per rischio ambientale a causa del ribaltamento nel mar Arabico di una nave cargo che trasportava petrolio e più di 600 container, alcuni dei quali contenenti sostanze nocive. La nave, che batteva bandiera della Liberia, era partita domenica dal porto di Vizhinjam, in Kerala, per arrivare a Kochi, poco più a nord sempre nello stesso stato. Si era ribaltata quando si trovava a circa 38 miglia nautiche dall’arrivo. Tutti i 24 membri dell’equipaggio sono stati soccorsi: durante l’incidente però è fuoriuscito del petrolio, e alcuni dei container a bordo sono finiti in mare e hanno raggiunto la costa.

A bordo c’erano 25 container che contengono sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente. Le autorità temono che la fuoriuscita di petrolio e la possibile apertura dei container che contengono sostanze nocive possano danneggiare gli esseri umani, gli animali e gli organismi che abitano nell’area. Per questo hanno consigliato alle persone che ci vivono di non toccare il petrolio o i container che hanno raggiunto la riva e la guardia costiera indiana sta contenendo la fuoriuscita con una nave fornita di attrezzature apposite e un aereo sta individuando le aree contaminate.