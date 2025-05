La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della guerra fra Russia e Ucraina, con gli intensi bombardamenti russi nella notte fra sabato e domenica, l’accusa russa all’Ucraina di aver tentato di abbattere l’elicottero del presidente Putin e l’ennesima richiesta del presidente ucraino Zelensky a quello degli Stati Uniti Trump di fare pressioni sulla Russia per arrivare a una tregua. Repubblica titola sulle prese di posizione in Italia sulla situazione nella Striscia di Gaza, la Verità apre sulla trattativa fra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi, e i giornali sportivi si occupano dei risultati dell’ultima giornata della Serie A maschile di calcio, con la qualificazione della Juventus per la prossima Champions League.