X, il social network di Elon Musk, non funziona da più di un’ora

Sabato pomeriggio, attorno alle due e mezza, decine di migliaia di utenti hanno cominciato a segnalare che X, il social network di proprietà di Elon Musk che molti chiamano ancora Twitter, non sta funzionando. Non si riescono più a caricare i tweet pubblicati dalle singole persone sui propri profili né i messaggi privati, e chi prova a ricaricare la pagina si trova davanti al messaggio «Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare».

Non si sa con esattezza se ci siano utenti che riescono ancora a utilizzare la piattaforma o se il problema sia generalizzato: secondo The Verge, vari utenti hanno cominciato a lamentarsi di problemi simili da giovedì, quando c’è stato un incendio in un data center di X in Oregon, negli Stati Uniti. Finora, però, non erano state segnalate interruzioni così estese e prolungate.