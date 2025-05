Donald Trump autorizzerà la vendita di U.S. Steel al gruppo giapponese Nippon Steel

Venerdì il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che autorizzerà l’acquisizione della terza azienda siderurgica del paese, la U.S. Steel, da parte della giapponese Nippon Steel. A gennaio l’operazione da 15 miliardi di dollari (15 miliardi di dollari (più di 13 miliardi di euro)) era stata bloccata dal suo precedessore Joe Biden per ragioni di interesse nazionale, e a quei tempi anche Trump era contrario. Ad aprile però Trump aveva ordinato una revisione della proposta d’acquisto dopo che Nippon Steel si era impegnata a quadruplicare gli investimenti previsti come parte dell’accordo. Venerdì il presidente ha sostenuto che ci sarà «una partnership» che porterà a investire 14 miliardi di dollari (12,3 miliardi di euro) negli Stati Uniti e a creare 70mila posti di lavoro. Inoltre la sede del gruppo resterà a Pittsburgh, in Pennsylvania.

– Leggi anche: Quando a gennaio Joe Biden aveva bloccato l’operazione