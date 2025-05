La nuova minaccia del presidente degli Stati Uniti Trump di imporre dazi al 50 per cento sulle importazioni dall’Unione Europea a partire dal primo luglio e la reazione negativa delle borse europee sono la notizia su cui aprono tutti i giornali di oggi. Fanno eccezione il Manifesto e Avvenire, che si occupano della drammatica situazione nella Striscia di Gaza per le restrizioni israeliane all’arrivo dei camion con cibo e medicinali, il Fatto e la Verità, che tornano a criticare il piano di riarmo dell’Unione Europea, e Libero, che segue le nuove indagini per l’omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Sui giornali sportivi, ma anche su quasi tutte le prime pagine, si commenta con grandi foto dei festeggiamenti la vittoria dello scudetto della Serie A maschile di calcio del Napoli.