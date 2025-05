La maggior parte dei giornali dedica l’apertura all’uccisione a colpi di pistola di due funzionari dell’ambasciata israeliana a Washington da parte di un uomo, apparentemente per vendetta contro l’azione militare israeliana a Gaza. Qualche giornale titola invece sulla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma che non prevede il riconoscimento automatico come genitrice della madre non biologica in una coppia di donne che ha avuto un figlio con la procreazione assistita, il Giornale si occupa del rapporto del Censis sul ceto medio, il Fatto torna a criticare le norme sulle intercettazioni, e Libero segue le nuove indagini sull’omicidio del 2007 di Chiara Poggi. I giornali sportivi presentano le partite di stasera della Serie A maschile di calcio di Napoli e Inter, che a meno di un arrivo a pari punti e del possibile spareggio assegneranno lo scudetto.