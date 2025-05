Il sindaco di Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata

Giovanni Sgroi, il sindaco di Rivolta d’Adda, un comune in provincia di Cremona, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Sgroi è un medico chirurgo e secondo chi indaga avrebbe molestato quattro donne mentre le visitava in un centro specialistico di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Sgroi è ora agli arresti domiciliari.

Le indagini sono state aperte un anno e mezzo fa in seguito alla denuncia di una donna, che raccontò di essere stata molestata da Sgroi mentre la visitava. Sgroi ha 70 anni ed è in pensione dal 2020. Da allora lavorava come libero professionista. Era stato eletto nell’ottobre del 2021, quando si era candidato alle elezioni amministrative con una lista civica di centrodestra.