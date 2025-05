Celebripost

Si sta per concludere il festival di Cannes e, come da tradizione, in concomitanza con gli ultimi giorni di festival si è svolto nella vicina Antibes il gala di amfAR, associazione non profit che finanzia la ricerca contro l’HIV e l’AIDS. Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, Teri Hatcher, Coco Rocha, Michelle Rodriguez, Heidi Klum, e qualcuno che era già stato molto fotografato al festival, come Spike Lee e Adrien Brody. Valeva poi la pena fotografare Keanu Reeves alla prima del film Ballerina e Julianne Moore, Meghann Fahy e Milly Alcock a quella della serie tv Sirens. Poi ci sono la scrittrice Isabel Allende e l’attore Ken Jeong che ricevono un dottorato onorario e per finire Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker e Kristin Davis in giro per New York.