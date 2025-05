Boeing ha raggiunto un accordo col dipartimento di Giustizia per evitare un processo penale per gli incidenti in cui tra il 2018 e il 2019 morirono 346 persone

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’azienda produttrice di aerei Boeing che le consentirà di evitare un processo penale per i due gravi incidenti in cui tra il 2018 e il 2019 morirono 346 persone che si trovavano a bordo di due Boeing 737 Max. Dopo i due incidenti Boeing fu accusata di aver mentito sulla sicurezza dei due aerei in questione alla Federal Aviation Administration, l’agenzia del dipartimento dei Trasporti che si occupa di aviazione civile.

L’accordo, che deve ancora essere finalizzato, prevede che Boeing paghi 1,1 miliardi di dollari, che includono sia un risarcimento per le famiglie delle persone morte che una multa, e che in cambio il dipartimento di Giustizia archivi le accuse nei suoi confronti. La notizia dell’accordo è stata accolta con molto sfavore da parte delle famiglie, che sin dai due incidenti chiedono che Boeing affronti un processo penale per i due incidenti.