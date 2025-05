L’Antitrust ha avviato un’istruttoria contro sette società accusate di fare telemarketing illecito 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust, ha avviato un’istruttoria contro sette società di call center per telemarketing illecito. Le sette società contattavano i consumatori proponendo l’attivazione di contratti di telefonia e forniture energetiche, utilizzando metodi illeciti sia rispetto alla trasparenza sull’identità della società che chiamava che rispetto all’oggetto della telefonata, in molti casi utilizzando il metodo altrettanto illecito dello spoofing, per continuare a chiamare gli utenti senza il loro consenso. Le sette società sono: Action S.r.l., Fire S.r.l., J.Wolf Consulting S.r.l., Noma Trade S.r.l., Entiende S.r.l., Nova Group S.r.l e My Phone S.r.l.

