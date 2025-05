Per venerdì 23 maggio è previsto uno sciopero nazionale dei treni

Venerdì 23 maggio ci sarà uno sciopero nazionale dei treni, che coinvolgerà i dipendenti di RFI, la società che gestisce l’infrastruttura, di Trenitalia, di Italo e anche di alcune società di trasporto locale, come Trenord. Lo sciopero durerà tutta la giornata, dall’1 di notte a mezzanotte. Sono previste variazioni e cancellazioni: l’elenco dei treni a lunga percorrenza e regionali garantiti anche durante lo sciopero è consultabile sul sito di Trenitalia.

Lo sciopero è stato proclamato dal Sindacato Generale di Base (SGB) e dall’Unione Sindacale di Base (USB), per protestare contro i ritardi nelle negoziazioni per il rinnovo del contratto collettivo del personale ferroviario, scaduto da tempo.

Chi ha prenotato un biglietto ma intende rinunciare al viaggio può chiedere un rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato, se si tratta di Frecce o treni Intercity, o fino alla mezzanotte del giorno precedente lo sciopero per i treni regionali (anche per Trenord). Può anche chiedere di spostare il viaggio, in base alla disponibilità dei posti. Le richieste possono essere fatte sulle app o sui siti di Trenitalia e Trenord, al numero verde 800 89 20 21, oltre che di persona in stazione.