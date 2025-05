Su quasi tutti i giornali di oggi le notizie principali riguardano Israele e i territori palestinesi, con le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, dove continuano a non arrivare i camion con gli aiuti per la popolazione, le parole del primo ministro israeliano Netanyahu, che in una conferenza stampa ha detto di voler prendere il controllo di tutta la Striscia, e l’incidente di ieri a Jenin, in Cisgiordania, dove soldati dell’esercito israeliano hanno sparato colpi di avvertimento contro una delegazione di diplomatici di diversi paesi in visita al campo profughi della città, provocando le proteste di molti governi contro quello israeliano. La Verità si occupa invece del tentativo di mediazione del Vaticano fra Russia e Ucraina, il Fatto titola sui dati del rapporto annuale dell’ISTAT, e Libero segue le nuove indagini sull’omicidio del 2007 di Chiara Poggi a Garlasco.