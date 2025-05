OpenAI comprerà la startup di hardware di Jony Ive, per trent’anni capo designer di Apple

Mercoledì OpenAI, l’azienda sviluppatrice del chatbot di intelligenza artificiale ChatGPT, ha annunciato di aver raggiunto un accordo da 6,5 miliardi di dollari (circa 5,7 miliardi di euro) per acquisire io Products, la startup di dispositivi hardware basati sull’intelligenza artificiale fondata l’anno scorso da Jony Ive, ex capo dei designer di Apple. L’accordo, di cui per il momento non si conoscono altri dettagli, dovrà essere approvato dalle autorità per il controllo del mercato: prevede anche una collaborazione con LoveFrom, lo studio di design fondato dallo stesso Ive, che rimarrà indipendente ma collaborerà alla progettazione di hardware e software per OpenAI.

Ive è una persona molto nota e influente nel mondo della Silicon Valley: dalla fine degli anni Novanta in poi contribuì alla progettazione di tutti i prodotti più noti di Apple e oggi è considerato il principale artefice della caratteristica tipica del brand, che unisce funzionalità e piacevolezza estetica. Dopo aver lasciato Apple, nel 2019, Ive aveva avviato i suoi progetti indipendenti, pur continuando a collaborare col brand: in particolare aveva iniziato a lavorare a dispositivi che permettessero alle persone di interagire con l’intelligenza artificiale senza dover guardare uno schermo.