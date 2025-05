Su molti giornali di oggi l’apertura è dedicata alle nuove indagini per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco, con la notizia del ritrovamento di un’impronta dell’uomo che da qualche mese è indagato per la sua morte, Andrea Sempio. Altri si occupano delle iniziative diplomatiche per far finire la guerra fra Russia e Ucraina, con la telefonata fra la presidente del Consiglio Meloni e papa Leone XIV nella quale il papa ha confermato la disponibilità a mediare fra i due paesi. Il Sole 24 Ore analizza i dati sul PIL dei paesi dell’Unione Europea, mentre il Manifesto e il Fatto si occupano della situazione nella Striscia di Gaza e delle pressioni diplomatiche su Israele.