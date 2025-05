L’attesa telefonata di ieri fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin è la notizia su cui aprono tutti i giornali di oggi: i titoli si dividono fra chi vede positivamente le dichiarazioni successive di Trump, che ha detto che Russia e Ucraina avvieranno immediatamente negoziati per far finire la guerra, e chi interpreta l’impegno di Putin a trattare con l’Ucraina come una tattica dilatoria che non porterà cambiamenti reali nella conduzione della guerra.