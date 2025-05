La società IGT del gruppo De Agostini gestirà il gioco del Lotto per altri nove anni

Lunedì l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha affidato alla International Game Technology (IGT), controllata in parte dalla società italiana De Agostini, la gestione del gioco del Lotto per altri nove anni. IGT (che prima si chiamava Lottomatica) gestisce il gioco del Lotto da oltre 30 anni, e si è aggiudicata un nuovo periodo di gestione dopo aver vinto un bando con un’offerta economica di 2.230 milioni di euro, battendo l’offerta da 2.208 milioni di euro della società Flutter Entertainment. Il provvedimento definitivo per l’aggiudicazione dovrebbe essere emesso entro 35 giorni.