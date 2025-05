È morto l’attore statunitense George Wendt, noto soprattutto per la parte di Norm nella serie tv “Cin Cin”

È morto l’attore statunitense George Wendt, noto soprattutto per la parte di Norman “Norm” Peterson nella serie tv Cin Cin. Aveva 76 anni.

Wendt era uno dei personaggi ricorrenti più amati della serie tv, popolarissima anche in Italia. Wendt interpretava uno dei clienti abituali del bar in cui era ambientata Cin Cin, ed è stato uno dei pochissimi personaggi a partecipare a tutti gli episodi della serie, andata in onda dal 1982 al 1993 col titolo originale di Cheers. Norm entrava sempre salutando tutti – «Afternoon, everybody» – e rispondendo con una battuta alla domanda di circostanza del barista che stava per servirlo.

Dopo Cin Cin Wendt interpretò moltissimi ruoli in altre serie tv, oltre a diverse parti minori in film commerciali. Si era fatto notare di nuovo nel 2023 per la sua partecipazione all’edizione statunitense del reality show Il cantante mascherato.