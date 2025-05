Il partito di Javier Milei ha vinto le elezioni locali a Buenos Aires

Il partito del presidente ultraliberista argentino Javier Milei, La Libertà Avanza, ha vinto le elezioni locali che si sono tenute domenica nella capitale del paese, Buenos Aires. Le elezioni servivano a rinnovare metà dei seggi dell’assemblea del parlamento della città. Il principale candidato del partito di Milei è stato Manuel Adorni, portavoce del governo.

La Libertà Avanza ha partecipato alle elezioni rifiutando di allearsi con Proposta Repubblicana, il partito conservatore dell’ex presidente Mauricio Macri: ha vinto con oltre il 30 per cento delle preferenze, mentre il partito di centrosinistra Movimento Nazionale Alfonsinista ha ottenuto circa il 27 per cento, e il partito di Macri poco meno del 16 per cento. Per Milei le elezioni di Buenos Aires erano molto importanti come test in vista di quelle legislative nazionali che si terranno a ottobre, in cui verranno rinnovati la metà dei seggi della Camera e un terzo dei seggi del Senato.