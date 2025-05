La cerimonia di insediamento di papa Leone XIV e gli incontri avvenuti a Roma per la presenza di tanti leader mondiali sono in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli si concentrano sulle parole sulla pace pronunciate dal papa, sul suo incontro con il presidente ucraino Zelensky, e su quello a palazzo Chigi fra la presidente del Consiglio Meloni, il vicepresidente degli Stati Uniti Vance e la presidente della Commissione europea von der Leyen. I giornali sportivi si occupano dei risultati della penultima giornata della Serie A maschile di calcio, con i pareggi di Inter e Napoli che mantengono invariato il vantaggio di un punto in classifica del Napoli.