In India un’influencer è stata arrestata con l’accusa di essere una spia del Pakistan

Sabato l’influencer di viaggi indiana Jyoti Malhotra è stata arrestata in India con l’accusa di aver compiuto attività di spionaggio per conto del Pakistan. Le accuse di spionaggio di questo tipo non sono rare in India e Pakistan: i due paesi hanno pessimi rapporti da decenni e recentemente le relazioni reciproche sono ulteriormente peggiorate, sfociando in quattro giorni di scontri armati al confine in cui sono state uccise decine di persone.

A partire dal 2023 e fino a marzo del 2025 Malhotra ha visitato più volte il Pakistan e lei stessa ha pubblicato delle foto all’ambasciata pakistana a New Delhi, in India, in occasione di una cena durante il Ramadan, il mese sacro per i musulmani (l’Islam è la religione di stato in Pakistan, mentre è molto malvisto dal governo nazionalista indù dell’India). La polizia la accusa di aver avuto contatti con agenti dell’intelligence pakistana e con Ahsan-ur-Rahim, un diplomatico pakistano in India che il 13 maggio è stato espulso dal paese. Secondo la polizia i molti viaggi internazionali di Malhotra, che mostrava sul suo canale YouTube seguito da 337mila persone e sul suo profilo Instagram con 133mila followers (ora entrambi chiusi), sarebbero stati incompatibili con il suo reddito dichiarato.