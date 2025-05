L’ex calciatore e commentatore sportivo Gary Lineker lascerà la BBC a causa delle critiche per un post ritenuto antisemita

Il popolare ex calciatore e commentatore britannico Gary Lineker ha annunciato che lascerà la BBC la prossima settimana, dopo che domenica condurrà per l’ultima volta Match of the Day, il principale programma sul calcio di BBC, che conduce dal 1999. Lineker ha detto che la decisione è dovuta alle forti pressioni legate ad alcune accuse di antisemitismo: gli sono state rivolte per un post sui propri profili social in cui criticava il sionismo, il movimento che sostiene l’esistenza di uno stato ebraico in Palestina. Nel post compariva un ratto, tradizionalmente ritenuto un insulto antisemita: Lineker sostiene di aver condiviso il post senza prestare particolare attenzione alla presenza del disegno del ratto, e di non avere avuto intenzioni antisemite.

Lineker ha 64 anni, è stato uno dei più forti attaccanti della nazionale di calcio inglese ed è ormai da tempo uno dei più apprezzati conduttori televisivi sportivi britannici. Era comunque già previsto che dalla prossima stagione terminasse la conduzione di Match of the Day, ma avrebbe dovuto presentare i Mondiali del 2026. In generale l’attitudine di Lineker a esprimere posizioni politiche ha creato in più occasioni problemi a BBC, che da sempre cerca di adottare una linea editoriale caratterizzata dall’imparzialità: in passato era stato sospeso dall’emittente dopo aver esplicitamente criticato il governo conservatore per la sua gestione dei flussi migratori.