Le prime pagine di domenica danno spazio ad alcuni eventi delle guerre in corso, l’espansione dell’occupazione di Israele nella Striscia di Gaza e gli ultimi attacchi della Russia contro l’Ucraina, e ai relativi negoziati. Molti però dedicano l’apertura alle grandi polemiche contro il Remigration Summit, il raduno xenofobo dell’estrema destra europea che si è tenuto ieri a Gallarate. O al battibecco tra il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni sulle motivazioni per cui l’Italia è stata esclusa da alcuni colloqui sulla guerra in Ucraina. Diversi giornali danno poi risalto anche alla prima messa di papa Leone XIV nella basilica di San Pietro, oggi, e alla vittoria della tennista Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma, che l’Italia non vinceva da quarant’anni.