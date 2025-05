Una valanga ha travolto sette persone sull’Eiger, in Svizzera: due sono morte e cinque sono rimaste ferite

Sabato pomeriggio sette persone sono state travolte da una valanga sul monte Eiger, in Svizzera: due di loro sono morte, una subito e l’altra dopo l’arrivo in ospedale, le altre sono rimaste ferite e sono ricoverate. Per trovarle e soccorrerle è stata avviata un’ampia operazione di ricerca, conclusa in serata. Nella zona si trovavano otto persone, tutte sciatrici: una non è stata travolta dalla valanga, ma è stata recuperata dai soccorsi solo dopo diverse ore a causa del meteo avverso.

L’Eiger è una montagna di quasi 4mila metri, attorno a cui si trovano diverse località turistiche molto frequentate. La primavera è generalmente il periodo in cui il rischio di valanghe è maggiore, a causa dell’aumento delle temperature e dello scioglimento delle nevi.