È stato trovato morto vicino a Torino Rayan Mdallel, il ragazzo di 15 anni scomparso a gennaio in Campania

Sabato Rayan Mdallel, ragazzo di 15 anni scomparso il 30 gennaio dalla sua casa di Mondragone, in provincia di Caserta, è stato trovato morto vicino a Torino. Ne ha dato notizia il sindaco di Mondragone. La famiglia aveva detto che Mdallel era uscito di casa quella mattina molto presto, e si era allontanato con la bicicletta, due zaini, i documenti e il cellulare, che da allora risultava spento. I familiari non erano più riusciti a contattarlo, e negli scorsi mesi avevano fatto numerosi appelli affinché tornasse a casa. Le circostanze della morte non sono state rivelate.