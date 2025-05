La guerra fra Russia e Ucraina è in apertura su tutti i giornali di oggi con le notizie su due incontri che si sono tenuti ieri: il primo è quello fra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul che ha raggiunto solo un accordo per lo scambio di mille prigionieri; l’altro a Tirana fra il presidente ucraino Zelensky e il gruppo dei cosiddetti “volenterosi” (il presidente francese Macron, il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il capo del governo polacco Tusk), con l’intervento telefonico del presidente degli Stati Uniti Trump, a cui non ha partecipato la presidente del Consiglio Meloni, e che ha provocato una polemica fra Meloni e Macron sul contenuto della discussione. Avvenire intervista il presidente israeliano Herzog, che parteciperà domani alla cerimonia di inizio pontificato di papa Leone XIV, mentre i giornali sportivi si dividono fra la qualificazione di Sinner alla finale del singolare maschile di tennis degli Inernazionali di Roma e la presentazione della penultima giornata di Serie A maschile di calcio, con il confronto a distanza fra Napoli e Inter per lo scudetto.